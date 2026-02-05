olimpiadi in sicurezza ma rischi idrogeologici persistono nel centro sud italiano

Le Olimpiadi iniziano con il sole sulle Alpi, ma nel Centro-Sud l’acqua continua a creare problemi. Pioggia e allerta meteo tengono in tensione le regioni meridionali, dove i rischi idrogeologici sono ancora elevati. Mentre le gare si svolgono senza intoppi nelle zone più alte, il maltempo rimane una minaccia per molte aree del Sud Italia.

**Le Olimpiadi iniziano con il meteo favorevole sulle Alpi, ma il Centro-Sud è ancora sotto l’acqua.** In Italia, mentre le prime competizioni si svolgeranno in condizioni di cielo asciutto e neve copiosa sulle sedi olimpiche, soprattutto in Alta Valdarno, la situazione sulle regioni meridionali è ancora critica. A Milano, la cerimonia d’apertura dei XXV Giochi olimpici invernali, prevista per le ore 20 di venerdì 5 febbraio, vedrà il sole e il cielo poco nuvoloso, ma a causa della neve caduta sulle Dolomiti, il paesaggio sembra quasi un film di neve. I meteorologi hanno confermato che l’atmosfera iniziale, con un tempo stabile e asciutto, favorisce l’avvio delle gare senza problemi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La frana a Niscemi torna a fare paura.

Questa mattina ad Ascoli si è tenuto un incontro tra tecnici e autorità per discutere come migliorare la prevenzione contro rischi idrogeologici e marini.

