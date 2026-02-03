Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 08 | 40

Questa mattina a Roma si segnalano diversi rallentamenti e code su molte strade. Tra le principali, l’A24 tra Tor Cervara e la tangenziale in direzione centro è incolonnata, così come la Cassia tra Isola Farnese e La Storta, per un incidente che provoca rallentamenti in entrata nella capitale. Anche sulla Flaminia e sulla via Pontina si registrano traffico intenso a causa di incidenti e ripercussioni di traffico, con code che si allungano in vari punti del territorio romano e a Latina. La situazione resta critica soprattutto nelle zone centrali e lungo le arterie

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra Tor Cervara e la tangenziale in direzione centro Enel opposto senso di marcia tra Tor Cervara il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo ci possiamo proprio sul cittadino Code in carreggiata interna tra Bufalotta e Tiburtina è più avanti tra Casilina e Ardeatina in esterna si rallenta Trionfale Aurelia per Roma Fiumicino e Pontina e poi tra Casilina e Prenestina rallentamenti anche sulla Roma Fiumicino transa del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur diamo uno sguardo alle consolari code su via Cassia tra Isola Farnese La Storta anche per le ripercussioni di un sinistro su via formellese all'altezza dello svincolo per La Cassia in entrata nella capitale coda in direzione centro sulla Flaminia per Raccordo Anulare e via dei Due Ponti Villa Spada della tangenziale e sulla Appia tra Ciampino e via delle Capannelle nel quadrante sud della capitale code sulla via Pontina 3 Spinaceto il raccordo mentre sono per incidente le cose su via Cristoforo Colombo 3 via Wolf Ferrari via di Malafede sempre in direzione del raccordo infine ci spostiamo nel territorio di Latina per segnalare un sinistro su via Pontina a causa dell' incidente ci sono code nei due sensi di marcia tra via del Lido e via Isonzo La Marco Morgante Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

