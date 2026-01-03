Alle prime luci dell'8:40 del 3 gennaio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio si presenta regolare, con alcune limitazioni notturne sulla tangenziale est e sulla circonvallazione Salaria per contenere l'inquinamento acustico. La A1 Roma-Napoli presenta nebbia tra Colleferro e Ceprano, richiedendo prudenza. È attiva la nuova rete di trasporto pubblico regionale “Dr Lazio”. Per dettagli, consultare i siti ufficiali di Astral e Regione Lazio.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta regolare sulle strade autostrade della nostra regione non ci sono Infatti criticità da segnalare prudenza Tuttavia sulla A1 roma-napoli tra Colleferro e Ceprano per la presenza di nebbia veniamo le altre notizie a Roma nell'ambito dei provvedimenti volti al contenimento dell'inquinamento acustico sulla tangenziale est È rinnovato il consueto divieto di transito in orario notturno della sopraelevata tra Largo Passamonti e viale Castrense in entrambi i sensi di marcia inclusi le rampe di accesso da via Prenestina e nel tratto della circonvallazione Salaria tra il Ponte delle Valli e via Nomentana sempre nelle due direzioni il divieto è attivo ogni notte sia feriale sia festivo dalle ore 23 alle ore 6 infine novità per il trasporto pubblico locale la nuova rete del trasporto pubblico regionale dei nomi Dr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale attive le unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito dedicato al unità di rete da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 08:40

