Petri l’appello della vedova | Ragazzi rispettate le regole

Alma Petri, vedova di un poliziotto ucciso, ha partecipato alle commemorazioni ricordando il marito e invitando i giovani a rispettare le regole. Dopo 23 anni, si è mostrata ancora presente, con numerosi partecipanti che ascoltano il suo racconto nelle scuole. La donna ha sottolineato di continuare a visitare le scuole per condividere i ricordi del marito e il suo messaggio.

"Dopo 23 anni siamo ancora qui, numerosi, e questo mi riempie il cuore. Continuano le mie visite nelle scuole per raccontare chi era e cosa faceva Emanuele", ha detto Alma Petri, moglie del poliziotto ucciso, intervenendo alle commemorazioni. Signora Petri, il suo impegno nelle scuole e nelle piazze non si è mai fermato. Cosa la spinge a continuare dopo tutto questo tempo? "Innanzitutto la memoria di Emanuele. Nessuno lo ha dimenticato e la dimostrazione è stata anche oggi (ndr ieri): due cerimonie diverse, ma entrambe bellissime e commoventi. Il mio impegno nasce dal desiderio di far conoscere ai ragazzi l’uomo che era Emanuele e il poliziotto che è stato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

