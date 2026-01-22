Chiude temporaneamente Il Cinemino di Porta Romana | Non rispettate le regole per il rilascio delle tessere

Il Cinemino di Porta Romana ha sospeso temporaneamente le attività a causa di irregolarità riscontrate nella gestione delle tessere associative. La polizia locale ha rilevato che l’associazione responsabile non avrebbe rispettato le norme previste per il rilascio delle tessere, portando alla temporanea chiusura del cinema. La situazione sarà monitorata e si attende una risoluzione per garantire la riapertura nel rispetto delle normative vigenti.

