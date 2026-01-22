Chiude temporaneamente Il Cinemino di Porta Romana | Non rispettate le regole per il rilascio delle tessere
Il Cinemino di Porta Romana ha sospeso temporaneamente le attività a causa di irregolarità riscontrate nella gestione delle tessere associative. La polizia locale ha rilevato che l’associazione responsabile non avrebbe rispettato le norme previste per il rilascio delle tessere, portando alla temporanea chiusura del cinema. La situazione sarà monitorata e si attende una risoluzione per garantire la riapertura nel rispetto delle normative vigenti.
Il Cinemino ha interrotto temporaneamente le proiezioni dei film. Secondo la polizia locale, l'associazione che gestisce il locale di via Seneca avrebbe violato la normativa sul rilascio delle tessere associative.
Tessere non a norma: scattano i sigilli per "Il Cinemino" di Milano. Rimane aperto il bar
La Polizia locale di Milano ha notificato la chiusura della sala cinematografica
Milano, il Cinemino chiude temporaneamente: problemi con le uscite di sicurezza. «Pronti a collaborare»
Dai controlli, intensificati dopo la strage di Crans-Montana, sarebbero emerse problematiche legate alla sicurezza della sala. L'associazione sui social: «Film sospesi, collaboriamo con le autorità»
