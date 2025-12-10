Inaugurata la Ciclopedonale del Bosco Fluviale al parco Reghena
Si è svolta mercoledì 10 dicembre l'inaugurazione della ciclopedonale del Bosco Fluviale che collega il parco Reghena a via Dogana Vecchia fiancheggiando il Noncello. Lunga poco più di un chilometro, la pista permette di passare su un ponticello vicino alla roggia Cappuccini, in corso d’acqua che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Pordenone, riapre il Parco Reghena: nuova ciclopedonale sul Noncello fino a via Dogana Vecchia - Parco Reghena riapre con la ciclopedonale del Bosco Fluviale: 1,05 km sul Noncello fino a via Dogana Vecchia. Segnala nordest24.it
Andora, inaugurata la nuova ciclopedonale vista mare: due chilometri tra arte, natura e mobilità sostenibile - Andora – Un percorso ciclopedonale di più di due chilometri che dall’uscita della nuova stazione ferroviaria porta fino al confine con Cervo, culminando, nell’ultimo tratto, in suggestivi e inediti ... Scrive ilsecoloxix.it
PORDENONE. MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE P.V. SARA’ INAUGURATA LA “ CICLOPEDONALE DEL BOSCO FLUVIALE “ CHE COLLEGA PARCO REGHENA A VIA DOGANA COSTEGGIANDO IL FIUME NONCELLO. Vai su Facebook
