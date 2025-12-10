Inaugurata la Ciclopedonale del Bosco Fluviale al parco Reghena

Pordenonetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta mercoledì 10 dicembre l'inaugurazione della ciclopedonale del Bosco Fluviale che collega il parco Reghena a via Dogana Vecchia fiancheggiando il Noncello. Lunga poco più di un chilometro, la pista permette di passare su un ponticello vicino alla roggia Cappuccini, in corso d’acqua che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

