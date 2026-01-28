La semifinale degli Australian Open resta un duello tra Sinner e Djokovic, anche se in modo inatteso. Il tennista italiano aveva sperato in un derby tutto italiano, ma il serbo s’è imposto ancora una volta. Djokovic sfiderà Sinner per un posto in finale, mantenendo alta la sua sfida contro il giovane italiano.

Poteva e doveva essere un derby tutto azzurro quello nella semifinale dell’ Australian Open, invece sarà nuovamente Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Il ritiro per infortunio di Lorenzo Musetti ha rimesso il serbo sulla strada dell’altoatesino verso il tris consecutivo a Melbourne. Un confronto diventato ormai una sorta di classico negli Slam. Questa infatti sarà la terza semifinale tra l’azzurro e Nole negli ultimi cinque appuntamenti Major. Prima di quella che andrà in scena venerdì 30 gennaio, i due avevano giocato l’uno contro l’altro anche al R o land Garros e a Wimbledon. Tutti precedenti dolci per Sinner, così come era stata dolce la partita di due anni fa, sempre a Melbourne, sempre in semifinale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner, l’ultimo ostacolo verso la finale degli Australian Open è ancora Djokovic: il serbo proverà a sorprenderlo

Approfondimenti su Australian Open

Al Australian Open 2026, Novak Djokovic raggiunge un importante traguardo, vincendo la sua 400ª partita in un torneo del Grande Slam.

Jannik Sinner sfida Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Djokovic sulla finale di Torino tra Sinner e Alcaraz

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Alcaraz in semifinale, prima volta agli Australian Open: Zverev l’ultimo ostacolo per la finale; Sinner col pilota automatico: lascia sette game a Duckworth e centra il terzo turno; Sinner vince contro Darderi agli Australian Open e vola ai quarti: ecco quando e contro chi giocherà; Sinner, Gaston il primo ostacolo nella corsa al tris in Australia.

Sinner domina Darderi e vola ai quarti: ora l’esame SheltonSinner batte Darderi 6-1 6-3 7-6: ai quarti degli Australian Open contro SheltonDerby azzurro a senso unicoJannik Sinner archivia in tre set la sfida ... assodigitale.it

Sinner, l'avversario nei quarti è Ben SheltonBen Shelton ha superato Casper Ruud nell’ultimo ottavo di finale in programma agli Australian Open, imponendosi in quattro set con il punteggio di 3?6, 6?4, 6?3, 6?4. Il successo consente allo ... it.blastingnews.com

Ieri Coco Gauff ha perso. Le telecamere l’hanno ripresa mentre sfasciava la racchetta dopo la sconfitta con Elina Svitolina agli Australian Open. L’aveva fatto lontano dal campo, quando pensava di non essere ripresa. E invece le immagini hanno fatto il giro de - facebook.com facebook

MUSETTI: “CONOSCO ABBASTANZA BENE IL MIO CORPO E SONO PIUTTOSTO SICURO CHE SIA UNO STRAPPO” Musetti stava incantando l’Australian Open. Poi, improvvisamente, la speranza si è trasformata in un’amara delusione. L’infortunio musc x.com