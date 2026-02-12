Trento batte Lubiana 3-1 e vola agli ottavi di Champions League volley. La squadra di Mendez mostra carattere e mantiene alta la concentrazione, nonostante un calo nel finale del terzo set. La vittoria porta l’Itas avanti nella competizione, mentre Lubiana ci prova fino alla fine, ma non riesce a fermare gli avversari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 Davvero ottima la prestazione di Trento che si è ritrovata al quarto set pagando un calo di tensione nel finale del terzo parziale dopo una situazione di ampio vantaggio, regalando di fatto la possibilità di rimonta ad un’ottima Lubiana che ha potuto contare sugli attacchi di Urnaut e Stern. Faure e un perfetto Flavio, invece, hanno consegnato il match alla squadra italiana, senza dimenticare il ritorno in campo di Daniele Lavia, che è stato fondamentale con ben 9 punti messi a segno. 23-25 FINISCE QUI! VINCE L’ITAS TRENTINO VINCE! Il primo tempo di un ottimo Torwie chiude il match contro una buonissima avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Lubiana-Trento 1-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: vittoria dell’Itas, la squadra di Mendez è agli ottavi di finale!

Dopo un inizio difficile, Trento sembra aver preso coraggio e risponde al primo tempo morto con una buona reazione.

Trento parte forte nella partita di Champions League volley contro Lubiana.

