Verso il rimpatrio gli studenti del Malpighi bloccati a Dubai

Domani pomeriggio circa 200 studenti e studentesse in viaggio studio dal liceo Malpighi rientreranno in Italia. Sono rimasti bloccati a Dubai a causa dell’ampliamento del conflitto nei paesi del Golfo. La loro partenza era stata ostacolata dall’estensione della guerra e ora sono in viaggio per tornare a casa.

Rientreranno nel pomeriggio di martedì 3 marzo i circa 200 studenti e studentesse in viaggio studio rimasti bloccati a Dubai, negli Emirati Arabi, a causa dell'estensione della guerra ai paesi del Golfo. Tra questi anche i cinque iscritti del Liceo Malpighi di Bologna, che da giorni, riparati in. Nella notte italiana tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio Israele e Stati Uniti hanno cominciato a bombardare congiuntamente l'Iran. Gli studenti della Scuola internazionale di Pavia bloccati a Dubai: "Prendiamolo come un workshop formativo"Pavia, 3 marzo 2026 – Le valigie erano pronte, sabato avrebbero dovuto ripartire da Dubai e fare rientro in Italia, invece i 25 studenti della Scuola...