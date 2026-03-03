Venti cinque studenti della Scuola internazionale di Pavia sono ancora bloccati a Dubai, dopo che le loro valigie erano pronte per tornare in Italia sabato. La partenza è stata rimandata a causa della chiusura dello spazio aereo, e al momento non è ancora chiaro quando potranno ripartire. Gli studenti considerano la situazione come un’opportunità di apprendimento e si preparano a rimanere negli Emirati Arabi Uniti fino a ulteriori comunicazioni.

Pavia, 3 marzo 2026 – Le valigie erano pronte, sabato avrebbero dovuto ripartire da Dubai e fare rientro in Italia, invece i 25 studenti della Scuola internazionale di Pavia sono ancora bloccati negli Emirati Arabi Uniti e vi resteranno forse fino a domani, se verrà riaperto lo spazio aereo. “I nostri ragazzi del terzo, quarto e quinto anno hanno partecipato alla simulazione delle Nazioni Unite - spiega il dirigente Aris Ippolito -. L’esperienza è stata molto positiva, hanno incontrato altri 600 coetanei di tutto il mondo. Purtroppo nel momento in cui dovevano rientrare, è stato chiuso lo spazio aereo e non è stato possibile partire”. Bloccato a Dubai un gruppo di turisti del Sebino e della Franciacorta: “Dormo vestita per poter scappare se serve” Bloccati in albergo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli studenti della Scuola internazionale di Pavia bloccati a Dubai: “Prendiamolo come un workshop formativo”

