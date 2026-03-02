Ci sono cinque ragazzi del liceo Malpighi bloccati a Dubai

Cinque studenti del liceo Malpighi si trovano bloccati a Dubai. Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio, Israele e Stati Uniti hanno iniziato a bombardare l’Iran in modo congiunto. La situazione ha generato preoccupazioni tra i familiari e le autorità locali. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa riguardo alle condizioni dei ragazzi o alle eventuali misure adottate.

Nella notte italiana tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio Israele e Stati Uniti hanno cominciato a bombardare congiuntamente l’Iran. In risposta, la Repubblica islamica ha risposto con missili rivolti alle basi militari e statunitensi e ai punti nevralgici dei presenti nei Paesi del Golfo e della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Guerra in Iran e italiani bloccati a Dubai, ci sono tanti Vip: da Roberto Mancini a Big MamaDiversi italiani sono rimasti bloccati a Dubai a causa degli attacchi di Israele e degli Stati Uniti all'Iran e delle ritorsioni di Teheran su...

Cinque studenti abruzzesi bloccati a Dubai dopo l'attacco dell'Iran: "Stanno bene"Ci sono anche cinque studenti abruzzesi bloccati a Dubai dopo le bombe lanciate da Theran anche sull’aeroporto a seguito dell’attacco all’Iran...

Contenuti utili per approfondire Malpighi.

Argomenti discussi: Cinque studenti di 15 anni del Malpighi di Bologna bloccati a Dubai: Missili sopra di noi; Bologna, cinque studenti del liceo Malpighi bloccati a Dubai con altri 200 coetanei: Notte insonne, abbiamo visto un missile esplodere. Nessuno ci dice quando potremo rientrare.