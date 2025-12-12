Ad Avellino la presentazione della mostra e del catalogo Vincenzo Volpe Maestro dell’Ottocento italiano di Stefano Orga
Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 18.30, al Circolo della Stampa di Avellino si terrà la presentazione della mostra e del catalogo “Vincenzo Volpe. Maestro dell’Ottocento italiano”, promossa dal Centro di Ricerca “Basilio Orga”. Un appuntamento dedicato alla figura di uno dei pittori più significativi e raffinati del XIX secolo italiano.
Sabato 13 dicembre 2025 al Circolo della Stampa, ore 18.30Il Centro di Ricerca “Basilio Orga” promuove un importante appuntamento culturale dedicato alla figura di Vincenzo Volpe (1855-1929), uno dei maestri più sensibili e raffinati della pittura italiana dell’Ottocento.In occasione dei 170 anni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Irpinianews.it. . L'intervento del Procuratore della Repubblica di Avellino alla presentazione del libro "Dalla parte giusta" storie di eroi scosciuti delle forze di polizia, presentato al Circolo della Stampa: la zona grigia e' comoda, scegliere di non scegliere. La par - facebook.com Vai su Facebook
Il Ministro @Antonio_Tajani partecipa alla Prefettura di Avellino alla presentazione del Progetto Pilota Irpinia “Turismo delle Radici” - Ritorno alle Antiche Dimore Irpine tra Conservazione ed Innovazione. Segui la diretta youtube.com/live/0aEO3EnPC… Vai su X
Presentazione del Catalogo Monografico della Mostra 'In Persona Christi' con Filippo Sorcinelli - Benedetto XVI e Francesco nei paramenti di Filippo Sorcinelli" nel museo diocesano di Imola. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Presentazione catalogo mostra Prima di Battipaglia del 3 Gennaio 2025