Il prossimo 21 gennaio alle ore 17, presso la Sala degli Incontri d’arte della Reggia di Caserta, si terrà la presentazione del catalogo della mostra dedicata a Nino Longobardi. L’evento offre l’occasione di approfondire il percorso artistico dell’artista e il ruolo della sua opera nel contesto dell’arte contemporanea, contribuendo alla valorizzazione di un patrimonio culturale di rilievo.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 21 gennaio, alle ore 17, nella Sala degli Incontri d’arte si terrà la presentazione del catalogo “Nino Longobardi alla Reggia di Caserta”. Alla presenza dell’artista, interverranno Tiziana Maffei, Tomas Arana, Angela Tecce e Olga Scotto di Vettimo. Il Museo del Ministero della Cultura tra il 2023 e il 2024 ha dedicato una mostra a Longobardi, maestro dell’arte contemporanea e tra i creatori di Terrae Motus, la collezione ideata da Lucio Amelio dopo il terremoto del 1980 e donata alla Reggia di Caserta nel 1993. Longobardi ha svolto un ruolo chiave nella genesi di Terrae Motus con l’opera Senza titolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arte contemporanea, il 21 gennaio la presentazione del catalogo della mostra “Nino Longobardi alla Reggia di Caserta”

