Vergil Ortiz Jr vs Jaron Ennis | la sfida slittata per l' arbitrato

La sfida tra Vergil Ortiz Jr. e Jaron Ennis, prevista nella categoria dei pesi 154 libbre, è stata rinviata a causa di una disputa legale. La decisione di ricorrere all’arbitrato è stata presa per risolvere le questioni controverse tra i due pugili, lasciando in sospeso l’incontro originariamente programmato. La vicenda coinvolge questioni contrattuali che richiedono una risoluzione giudiziaria.

nel contesto della boxe pesi 154 libbre, la situazione tra Jaron Ennis e Vergil Ortiz Jr. è stata recentemente rimessa in mano all'arbitrato, con effetti pratici sui piani promozionali e sull'orizzonte di una sfida molto attesa. l'intervento di carattere temporaneo impedisce a una delle parti di negoziare con terze parti fino a quando la controversia non sarà definita, segnando una nuova fase nel quadro contrattuale in atto. secondo quanto stabilito dal giudice discriminante del nevada district court, cristina silva, è stata accolta la richiesta di Golden Boy Promotions di obbligare le parti a procedere tramite arbitrato, accompagnata da un'ingiunzione provvisoria che impedisce a vergil ortiz jr.

