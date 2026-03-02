Eddie Hearn ha elaborato un piano alternativo nel caso in cui Vergil Ortiz dovesse rinunciare a un match contro Jaron Ennis. La discussione riguarda la divisione dei pesi 154, dove promoter e pugili stanno considerando varie soluzioni per portare avanti le sfide in programma. La situazione attuale coinvolge le trattative in corso e le possibili sostituzioni per mantenere attiva la categoria.

Nel contesto della divisione pesi 154, la situazione intorno a Vergil Ortiz e Jaron Ennis sta spingendo promoter e pugili a valutare opzioni pratiche per mantenere viva l’attività al massimo livello, movimento qualificante. In assenza di una risoluzione immediata, Eddie Hearn propone un percorso alternativo che garantisce movimento e contenuto competitivo tra i protagonisti. Con l’incertezza legale su Vergil Ortiz, la strategia indicata da Eddie Hearn punta a costruire una griglia di incontri che tenga Ennis attivo e mantenga alto il livello della categoria. Ennis ha lo status WBA secondario dopo il rinnovo con Matchroom, Xander Zayas ha già unificato i titoli WBA e WBO, e Josh Kelly ha conquistato la cintura IBF. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Piano di Eddie Hearn per Jaron Ennis se Vergil Ortiz salta

Leggi anche: Vergil Ortiz Jr. sfida Golden Boy dopo l'arresto del match con Ennis

Conor Benn contro Regis Prograis: cosa significa per Jaron Ennis?La decisione di Conor Benn di cambiare contesto promozionale e di accettare un incontro a peso catchweight contro Regis Prograis ha riacceso...