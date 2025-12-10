Il centrodestra unito | Si riparte dal buon governo Ghinelli 1 Anche con Gamurrini e Comanducci

Il centrodestra di Arezzo si prepara alle future amministrative, puntando sulla coesione e sul buon governo. Con Ghinelli, Gamurrini e Comanducci, la coalizione si riorganizza per individuare il candidato sindaco, consolidando l’unità in vista delle imminenti sfide elettorali.

Il centrodestra si sta preparando alla scelta del candidato sindaco in vista delle amministrative di Arezzo. “La strategia in questa fase, è chiara: allargare, ricostruire, ricucire e gettare ponti verso tutti coloro che negli anni hanno contribuito alla forza e ai risultati della coalizione. Non. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

