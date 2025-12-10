Il centrodestra unito | Si riparte dal buon governo Ghinelli 1 Anche con Gamurrini e Comanducci
Il centrodestra di Arezzo si prepara alle future amministrative, puntando sulla coesione e sul buon governo. Con Ghinelli, Gamurrini e Comanducci, la coalizione si riorganizza per individuare il candidato sindaco, consolidando l’unità in vista delle imminenti sfide elettorali.
Il centrodestra si sta preparando alla scelta del candidato sindaco in vista delle amministrative di Arezzo. "La strategia in questa fase, è chiara: allargare, ricostruire, ricucire e gettare ponti verso tutti coloro che negli anni hanno contribuito alla forza e ai risultati della coalizione.
Salvini, in Veneto centrodestra unito e Lega alla guida - Conto che si continui con il centrodestra unito e la Lega alla guida": Lo afferma il ministro Matteo Salvini, a Todi, rispondendo ai giornalisti sui futuri ... Secondo ansa.it
Il coordinatore Lega Giovani Milano Andrea Poledrelli, intervistato da @chiara.campo77 per Il Giorno-che ringraziamo - rilancia il ruolo dei giovani e l’importanza di un centrodestra unito e compatto per la prossima tornata elettorale del 2027. Lo scorso marted Vai su Facebook
