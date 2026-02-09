Sir Perugia si lecca le ferite | Lezione da cui imparare

La Sir Perugia esce malconcia dalla semifinale di Coppa Italia contro Verona. La squadra umbra ha subito una sconfitta bruciante e si lecca le ferite, consapevole di aver ricevuto una lezione dura da cui bisogna imparare. La partita si è conclusa con un risultato che lascia molti dubbi e qualche rimpianto, ma ora l’obiettivo è rialzarsi subito.

Si leccano le ferite, profonde e dolorose quelle che ha inferto Verona alla Sir Susa Scai Perugia nella semifinale di Coppa Italia. Per il secondo anno consecutivo i block-devils non approdano in finale, era da un po’ di tempo che non accadeva. La gara è stata una tempesta perfetta, con gli umbri senza anima e con gli scaligeri che hanno espresso tutta la loro potenza. Gettarsi alle spalle la cocente delusione non è facile per la capolista della classifica che è stata ridotta ai minimi termini. A tre giornate dalla fine del campionato di Superlega maschile, e a due gare dal termine della fase a gironi di Champions League, emergono lacune che in pochi pensavano di avere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

