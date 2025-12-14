Il Monza subisce una pesante sconfitta in trasferta contro il Venezia al Penzo. Dopo soli sette minuti, una doppia ingenuità di Carboni compromette il risultato, lasciando i brianzoli senza possibilità di recupero. La partita si conclude con un dominio netto dei padroni di casa, che sfruttano al massimo le occasioni create.

di Alessandro Stella Bastano sette minuti e una doppia follia di Carboni per rovinare il pomeriggio del Monza. Dopo due pareggi, i biancorossi non reagiscono e anzi crollano 2-0 nello scontro diretto di Venezia contro l’ex Stroppa, praticamente imbattibile in casa. Gli uomini di Bianco tornano a perdere dopo due mesi e mezzo, ma ciò che preoccupa è la quasi totale assenza di una produzione offensiva (il primo tiro in porta è arrivato a 5’ dalla fine). E anche la classifica ora è ben diversa rispetto a due settimane fa: oggi il Frosinone può staccare i brianzoli in vetta e soprattutto il margine dalla zona playoff si assottiglia a due punti, con tante rivali agguerrite che si fanno sotto. Sport.quotidiano.net

Il Monza affonda in laguna. Dominio Venezia al Penzo - Bianco non fa drammi: "Noi nervosi, ma è un avversario con cui si può perdere". sport.quotidiano.net