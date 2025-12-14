Il Monza affonda in laguna Dominio Venezia al Penzo
Il Monza subisce una pesante sconfitta in trasferta contro il Venezia al Penzo. Dopo soli sette minuti, una doppia ingenuità di Carboni compromette il risultato, lasciando i brianzoli senza possibilità di recupero. La partita si conclude con un dominio netto dei padroni di casa, che sfruttano al massimo le occasioni create.
di Alessandro Stella Bastano sette minuti e una doppia follia di Carboni per rovinare il pomeriggio del Monza. Dopo due pareggi, i biancorossi non reagiscono e anzi crollano 2-0 nello scontro diretto di Venezia contro l’ex Stroppa, praticamente imbattibile in casa. Gli uomini di Bianco tornano a perdere dopo due mesi e mezzo, ma ciò che preoccupa è la quasi totale assenza di una produzione offensiva (il primo tiro in porta è arrivato a 5’ dalla fine). E anche la classifica ora è ben diversa rispetto a due settimane fa: oggi il Frosinone può staccare i brianzoli in vetta e soprattutto il margine dalla zona playoff si assottiglia a due punti, con tante rivali agguerrite che si fanno sotto. Sport.quotidiano.net
Il Monza affonda in laguna. Dominio Venezia al Penzo - Bianco non fa drammi: "Noi nervosi, ma è un avversario con cui si può perdere". sport.quotidiano.net
La rassegna stampa della sfida, valida per la 16a giornata di B, che ha visto il passo falso dei biancorossi dopo 10 risultati utili di fila - Cosa scrivono i quotidiani odierni della sfida, valida per la 16a giornata di B, che ha visto il passo falso dei biancorossi dopo 10 risultati utili di fil ... monza-news.it
VENEZIA-MONZA, I PRECEDENTI AL PENZO Sabato 13 dicembre alle 15:00 lo stadio Pier Luigi Penzo ospiterà la 28ª sfida in laguna tra Venezia e Monza, una rivalità che affonda le radici nel secondo dopoguerra. Il bilancio complessivo pende nettament - facebook.com facebook
CLODIENSE - CALVI NOALE: IL GRAN GOAL DI DELCARRO PER IL PAREGGIO