Genova la polizia fa irruzione in una casa grazie ai vicini e trova un cinquantenne che picchia la compagna

A Genova, gli agenti hanno arrestato in flagranza un cinquantenne per maltrattamenti e violenza domestica, grazie alla segnalazione dei vicini. L’uomo, già sotto indagine, è stato trovato mentre picchiava la compagna nell’appartamento sulle alture di Voltri. Verrà processato per direttissima.

L'uomo è stato arrestato in flagranza dagli agenti. Era già sotto indagine per maltrattamenti in famiglia e lesioni: verrà processato per direttissima Quando gli agenti sono entrati nell'appartamento, sulle alture di Voltri a Genova, grazie a un congiunto che senza farsi vedere ha aperto la p.

