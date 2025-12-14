Genova la polizia fa irruzione in una casa grazie ai vicini e trova un cinquantenne che picchia la compagna

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, gli agenti hanno arrestato in flagranza un cinquantenne per maltrattamenti e violenza domestica, grazie alla segnalazione dei vicini. L’uomo, già sotto indagine, è stato trovato mentre picchiava la compagna nell’appartamento sulle alture di Voltri. Verrà processato per direttissima.

L'uomo è stato arrestato in flagranza dagli agenti. Era già sotto indagine per maltrattamenti in famiglia e lesioni: verrà processato per direttissima Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento, sulle alture di Voltri a Genova, grazie a un congiunto che senza farsi vedere ha aperto la p. Ilgiornaleditalia.it

genova polizia fa irruzioneGenova, ambulanza investe 12enne che attraversava per andare a scuola: è gravissimo - Una ambulanza, a sirene spiegate, ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola. ilgazzettino.it

Genova, armati di spranghe fanno irruzione in un liceo occupato e devastano le aule - Alcuni individui armati di spranghe hanno fatto irruzione sabato notte nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova al grido di "Viva il duce". tgcom24.mediaset.it

genova la polizia fa irruzione in una casa grazie ai vicini e trova un cinquantenne che picchia la compagna

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, la polizia fa irruzione in una casa grazie ai vicini e trova un cinquantenne che picchia la compagna

A GENOVA LA POLIZIA LOCALE SGOMBERA UNA BARACCOPOLI

Video A GENOVA LA POLIZIA LOCALE SGOMBERA UNA BARACCOPOLI