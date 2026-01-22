Vede la polizia e cerca di nascondere coca e cannabis su un muretto | pusher 19enne arrestato

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo aver tentato di nascondere droga su un muretto al suo avvicinarsi. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha cercato di celare sostanze come cocaina e cannabis, ma senza successo. L'intervento ha portato al suo arresto, contribuendo alle attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

Alla vista della polizia di Stato ha cercato di nascondere la droga, ma gli è andata male: così un ragazzo di 19 anni è stato arrestato.È successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 gennaio, verso le 15: il giovane - volto già noto alle forze dell'ordine - è stato notato dagli operatori della.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Arrestato pusher 19enne: tradito dal nervosismo, si contraddice con la poliziaUn ragazzo di 19 anni di Genova è stato arrestato dalla polizia di Stato in via Maritano, nel quartiere di Rivarolo, con l'accusa di spaccio.

Vede la polizia e tenta di nascondere un telefono rubato, denunciatoDurante un controllo, un uomo alla vista della polizia ha cercato di celare un telefono rubato, ma senza successo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Vede i poliziotti e si barrica in auto: a casa a Vimercate ha quasi un chilo di cocaina; Vede la polizia, scappa e lancia la droga nel cortile di un condominio: denunciato per spaccio; Vede la polizia, abbandona una 500X rubata e viene bloccato dopo la fuga a piedi al Villaggio; Napoli, vede la Polizia e tenta la fuga: arrestato per contrabbando.

Vede la polizia e cerca di nascondere coca e cannabis su un muretto: pusher 19enne arrestatoQuando ha visto l’auto della polizia, il 19enne ha cercato di nascondere un involucro di plastica sopra un muretto ma è stato notato. Gli agenti lo hanno fermato e hanno recuperato il pacchetto: all'i ... genovatoday.it

Vede la polizia, abbandona una 500X rubata e viene bloccato dopo la fuga a piedi al VillaggioIl diciannovenne è stato denunciato. Gli agenti del commissariato Porta Nuova hanno incrociato in via Indovina un mezzo che era sparita il giorno prima in via Principe di Villafranca. Adesso il ragazz ... palermotoday.it

L’iniziativa vede la collaborazione della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Gorizia, impegnata da tempo nella prevenzione dei reati informatici Leggi https://www.il-meridiano.it/eventi/19317-sicurezza-in-rete-cittadini-a-co - facebook.com facebook