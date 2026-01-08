Vede i carabinieri e butta via un guanto con dentro l' hashish da spacciare | arrestato

Lo scorso 3 gennaio a Pontedera, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 58 anni sorpreso in flagranza di reato mentre tentava di disfarsi di un guanto contenente hashish. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo finalizzate a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. L’arresto ha portato alla confisca della droga e all’avvio delle procedure di rito.

Nel pomeriggio dello scorso 3 gennaio i carabinieri di Pontedera hanno tratto in arresto un cittadino straniero di 58 anni, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.??L'operazione è scattata durante un normale servizio di pattugliamento. Alla vista della vettura dei militari.

