Smontata l’ennesima bufala del No Vassalli era a favore della separazione delle carriere

Un documento inedito pubblicato da Panorama rivela che Vassalli era favorevole alla separazione delle carriere, smentendo le recenti affermazioni contrarie. L'articolo, pubblicato nel luglio 2024, presenta dettagli e prove che dimostrano la posizione dell’ex dirigente su questa questione, mettendo fine alle accuse di supporto al “No”. La scoperta mette in evidenza come le informazioni circolate siano state infondate.

Il padre del nuovo Codice penale rilasciò un’intervista in cui spiegava come dividere i pm dalle toghe giudicanti fosse un passaggio necessario affinché il sistema funzionasse. Con buona pace di Repubblica e del partito anti riforma. Ecco il documento che Panorama pubblicò in esclusiva nel 2024 Quello che state per leggere è un documento inedito, storico e insieme attualissimo: Panorama.it propone ai suoi lettori la trascrizione integrale di una conversazione avvenuta il 19 febbraio 1987 e destinata – in forma più ristretta di intervista – alla pubblicazione sul Financial Times. A fare le domande è il giornalista britannico Torquil... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Smontata l’ennesima bufala del No, Vassalli era a favore della separazione delle carriere Leggi anche: Baldassarre: "Falcone era a favore della separazione delle carriere" Leggi anche: Referendum, Nordio: “La separazione delle carriere è nel solco di Vassalli, l’Anm ha paura del confronto con me”