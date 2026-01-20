Referendum Nordio | La separazione delle carriere è nel solco di Vassalli l’Anm ha paura del confronto con me

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sottolineato, durante il convegno a Montecitorio, l'importanza di una riforma strutturale del sistema giudiziario italiano. Richiamando l’eredità di Giuliano Vassalli, Nordio ha evidenziato come la separazione delle carriere sia un passo nel solco di questa tradizione. La proposta ha suscitato reazioni, con l’Anm che esprime timori di un confronto diretto con le nuove linee di governo.

La riforma della giustizia è ormai all’ordine del giorno. Dal convegno “Giustizia giusta – Riformare e modernizzare l’Italia”, svoltosi presso la Sala della Regina di Montecitorio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha ribadito la linea del governo sulla necessità di intervenire in modo strutturale sull’ordinamento giudiziario, rivendicando una continuità diretta con l’impianto concepito da Giuliano Vassalli. Un appuntamento promosso dal comitato Giustizia giusta, l’Uif (unione italiana forense) e l’associazione “Politica e società nell’impegno dei cattolici” Nordio: “C’è l’urgenza di adeguare la giustizia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, Nordio: “La separazione delle carriere è nel solco di Vassalli, l’Anm ha paura del confronto con me” Leggi anche: Separazione carriere, Nordio soddisfatto del via libera: “Sono pronto a confronto in diretta tv con l’Anm” Leggi anche: Referendum sulla giustizia al via. Nordio: "La separazione delle carriere c'è in tutti i Paesi democratici" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Occhio alla salute: perché votare No al referendum sulla giustizia; NASCE A MODENA IL COMITATO PER IL NO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI (RIFORMA NORDIO); La riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e del no; Le ragioni del no. Bettini si rimangia la parola sul referendum: Il voto non è sulla riforma Nordio, ma contro Meloni - Oggi il referendum sulla Giustizia è diventato un sì o un no a Giorgia Meloni, sostiene l'ideologo dem. Che dice di non voler fare il nemico della sinistra, e che quindi voterà no. Ma al Congresso d ... ilfoglio.it Referendum, Alessandro Barbero spiega perché voterà No: Si rischiano magistrati agli ordini del governo. Peso della politica superiore nei Csm - Lo storico Alessandro Barbero in un video spiega le ragioni del suo No al referendum sulla riforma della giustizia voluta da Nordio ... ilfattoquotidiano.it Referendum sulla separazione delle carriere. La voce del Comitato per il no Alle 21.00 del 19 gennaio le firme per il referendum sulla legge Nordio sono 539.432. Continuiamo a firmare a far firmare! - facebook.com facebook Referendum, Nordio ora avvisa i giudici: Non parlare della P2 di Gelli. @salvini_giacomo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.