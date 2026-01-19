Bilancio comunale Sirica FdI | A Sarno nemmeno un euro stanziato per la sostenibilità

Il bilancio comunale di Sarno per il triennio 2026-2028 non prevede investimenti specifici per la sostenibilità ambientale, come evidenziato da Sirica (FdI). Non sono stati stanziati fondi nella Missione 17 del Documento unico di programmazione, sollevando considerazioni sulla priorità attribuita alle tematiche di risparmio energetico e tutela ambientale da parte dell’amministrazione comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel momento in cui sostenibilità ambientale e risparmio energetico dovrebbero rappresentare priorità concrete per gli enti locali, il Comune di Sarno sceglie di non destinare alcuna risorsa alla Missione 17 del Documento unico di programmazione 2026–2028. Una scelta che appare in netto contrasto con gli obiettivi dichiarati dall’amministrazione e che viene duramente contestata dall’opposizione. A intervenire è Enrico Sirica, consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che punta il dito contro quella che definisce una evidente contraddizione politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ombre sul bilancio comunale di Sarno, con Sirica di FdI che evidenzia rischi di debiti fuori bilancio a causa della mancanza di una mappatura delle cause. Nonostante il bilancio di previsione sia conforme alle norme e approvato dai revisori, emergono preoccupazioni sulla gestione del rischio contenzioso e sulla sostenibilità finanziaria del Comune.

