La Fiorentina perde 2-1 a Napoli, ma la partita lascia qualche spunto positivo. Solomon segna il gol che porta avanti i viola, mentre Piccoli colpisce un palo che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro. L’attaccante si mangia il pareggio, ma la squadra di Italiano combatte fino all’ultimo. Dopo il risultato, si parla di un possibile esame per Vanoli, con l’attenzione che si sposta anche sulle pagelle dei giocatori.

Esce sconfitta dal Maradona di Napoli (2-1), la Fiorentina. Ma la squadra viola ha lottato, sfiorando addirittura il clamoroso pareggio con Piccoli, cresciuto molto. Poco reattivo, invece, Vanoli: incapace di trovare rimedi nella parte centrale del primo tempo, con il Napoli che scendeva a valanga. Non è tempestivo nelle sostituzioni e poi richiama in panchina Solomon, autore del gol, ma anche il giocatore capace di mettere in difficoltà i suoi marcatori con serpentine pazzesche L'articolo Fiorentina battuta a Napoli (2-1). Segna Solomon e palo di Piccoli che poi si mangia il pari. Arriva Paratici: Vanoli sotto esame. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiorentina battuta a Napoli (2-1). Segna Solomon e palo di Piccoli che poi si mangia il pari. Arriva Paratici: Vanoli sotto esame. Pagelle

Il Napoli torna a vincere, Fiorentina battuta 2-1 al MaradonaIl Napoli torna a vincere al Maradona e supera l'esame Fiorentina non senza difficoltà. La cronaca del match vinto dalla squadra di Conte. derbyderbyderby.it

Anticipo Serie A: sofferenza Napoli ma Fiorentina battuta 2-1, viola sempre terzultimiAl Maradona è la serata di Vergara che sblocca la gara contro i viola e nella ripresa fa l'assist del raddoppio. Infortunio di Di Lorenzo ... calciocasteddu.it

