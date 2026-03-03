Fiorentina Vanoli scarica le responsabilità sui calciatori | Si facciano l’esame di coscienza

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha commentato la recente prestazione della squadra, invitando i calciatori a riflettere sul proprio impegno. In un'intervista, ha detto che i giocatori devono fare un esame di coscienza e assumersi le proprie responsabilità, invece di scaricarle su altri. La sua posizione si distingue da quella di altri allenatori che si assumono i propri compiti.

UDINE – Paolo Vanoli non fa come i “capi” che si assumono le responsabilità. Lui, questa volta, le scarica sui giocatori: li invita a fare un esame di coscienza. Pazzesco! Ecco le parole dell’allenatore dopo la disfatta di Udine: “Dobbiamo essere più attenti e determinati, non siamo cresciuti nella voglia di non prendere gol. Siamo stati lenti nel gioco e nell’arrivare sulle seconde palle, non abbiamo mai attaccato la profondità e abbiamo messo in campo una prestazione negativa, in linea con quella in Conference Dobbiamo guardare avanti a tutti i costi, facendoci tutti, soprattutto i calciatori, un esame di coscienza. Spesso costruiamo per poi distruggere, adesso abbiamo delle partite che contano e dobbiamo essere presenti con la testa”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

