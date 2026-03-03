Vannacci smentisce Corona | Un partito con lui? Forse si è confuso con qualcun altro

Durante la trasmissione Falsissimo, Fabrizio Corona ha dichiarato di aver intenzione di creare un suo partito politico. Roberto Vannacci ha risposto pubblicamente, negando di aver mai avuto rapporti con Corona e affermando che potrebbe essersi confuso con un’altra persona. La discussione è avvenuta nel contesto di un approfondimento sul caso Signorini.

Roberto Vannacci smentisce Fabrizio Corona. Nell'ultima puntata di Falsissimo dedicata al caso Signorini Corona ha annunciato la creazione di un suo partito. E ha detto di essere stato contattato da Roberto Vannacci e di aver però rifiutato la proposta. Una versione che l'europarlamentare e leader di Futuro Nazionale smentisce seccamente. Della possibilità di un contatto politico tra i due aveva ripetutamente parlato Mario Adinolfi. Contattato dall'agenzia di stampa Adnkronos, Vannacci nega che ci sia mai stata una telefonata recente: «No, mai avvenuta una cosa del genere. Almeno non so se si è sbagliato, magari voleva dire qualcun altro, ma io sicuramente in questi giorni non ho chiamato nessuno».

