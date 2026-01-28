Adinolfi propone un nuovo partito con Corona e Vannacci | Possiamo ambire al governo – Il video

Mario Adinolfi annuncia sui social di voler creare un nuovo partito con Vannacci e Corona. L’ex candidato invita a credere nella possibilità di arrivare al governo, parlando di un vero e proprio tridente politico. Le sue parole fanno discutere, e ora si attende una risposta dai diretti interessati.

Mario Adinolfi si lancia in un'audace proposta politica. «Spero in un tridente Adinolfi-Vannacci-Corona », annuncia in un video sui social. «Negli ultimi anni credo di aver interpretato il rapporto più profondo con la radice religiosa di questo paese, in particolare cattolica. Vannacci, secondo me, interpreta perfettamente l'immagine del patriota, mentre Fabrizio Corona è diventato un campione della famiglia, diciamoci la verità», spiega il fondatore del partito ultraconservatore Il Popolo della Famiglia, dopo che nei giorni scorsi Vannacci ha depositato il logo di un possibile nuovo partito. «L'attacco di Corona al MeToo, in salsa arcobaleno, e ad Alfonso Signorini sta difendendo con la memoria del padre la radice profonda, familiare, persino di Silvio Berlusconi, della TV che Silvio Berlusconi immaginò negli anni Ottanta come tv per famiglie, con Mike Buongiorno, con Corrado, con Raimondo Vianello, con Iva Zanicchi, non con Alfonso Signorini, Luxuria e Cecchi Paone», prosegue. «È colui che dice 'io so, non ho le prove ma io so' e le sue parole, proposte anche attraverso la maschera tragica di un Claudio Lippi avvolto dal dolore, sanno di verità». Con queste parole, Mario Adinolfi prende posizione in favore di Fabrizio Corona, descriv

