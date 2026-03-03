Futuro nazionale Vannacci smentisce Corona | Mai chiamato per coinvolgerlo nel partito

Fabrizio Corona ha annunciato di aver deciso di creare un suo partito, affermando di essere stato contattato da Roberto Vannacci, che avrebbe proposto di coinvolgerlo nel progetto. Tuttavia, Vannacci ha smentito questa versione, dichiarando di non aver mai chiamato Corona né di avergli offerto di partecipare a un partito politico. La vicenda si è sviluppata nel corso di un dibattito pubblico.

(Adnkronos) – Fabrizio Corona nell'ultima puntata di 'Falsissimo' ha annunciato la creazione di un suo partito, sostenendo di essere stato contattato da Roberto Vannacci e di aver però rifiutato la proposta. Una versione che l'europarlamentare e leader di Futuro Nazionale smentisce seccamente. Contattato dall'Adnkronos, Vannacci nega che ci sia mai stata una telefonata recente con l'ex re dei paparazzi: "No, mai avvenuta una cosa del genere. Almeno non so se si è sbagliato, magari voleva dire qualcun altro, ma io sicuramente in questi giorni non ho chiamato nessuno". Il generale precisa anche che non ci sarebbero stati tentativi di coinvolgimento: "Non ci siamo sentiti con Fabrizio Corona in questo periodo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

