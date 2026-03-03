Corona annuncia un partito con Vannacci lui replica | Mai chiamato forse si è confuso con qualcun altro

Durante l'ultima puntata di 'Falsissimo', Fabrizio Corona ha dichiarato di aver intenzione di creare un nuovo partito e ha affermato di essere stato contattato da Roberto Vannacci, il quale avrebbe proposto una collaborazione. Corona ha precisato di aver rifiutato l'offerta. Vannacci ha invece smentito di aver mai fatto questa proposta, affermando di non aver mai chiamato Corona.

Nell'ultima puntata di 'Falsissimo' Fabrizio Corona ha annunciato la creazione di un suo partito, sostenendo di essere stato contattato da Roberto Vannacci e di aver però rifiutato la proposta. Una versione che l'europarlamentare e leader di Futuro Nazionale smentisce seccamente.All'Adnkronos. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Vannacci smentisce Corona: «Un partito con lui? Forse si è confuso con qualcun altro»

Futuro nazionale, Vannacci smentisce Corona: “Mai chiamato per coinvolgerlo nel partito”(Adnkronos) – Fabrizio Corona nell'ultima puntata di 'Falsissimo' ha annunciato la creazione di un suo partito, sostenendo di essere stato contattato...

CORONA SCENDE IN POLITICA ADINOLFI LANCIA IL PARTITO A TRE TESTE CON VANNACCI E FABRIZIO!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corona annuncia

Temi più discussi: Nuova puntata di Falsissimo: Corona rilancia le accuse contro Signorini; Corona vs Signorini: Vito Coppola portato di nascosto negli studi Gf e baciato nel camerino e attacca Maria De Filippi; Corona, nuove pesanti accuse a Signorini. Il bacio in camerino…; Corona in politica? Falsissimo al 4 per cento supererebbe pure Vannacci.

Corona non risparmia nessuno: le parole su Maria De Filippi e Pucci sconvolgono, ora è guerra aperta!Fabrizio Corona è una scheggia impazzita e nella nuova puntata di Falsissimo ha fatto rivelazioni shock su Maria De Filippi e Andrea Pucci. donnapop.it

Corona vs Signorini: Vito Coppola portato di nascosto negli studi Gf e baciato nel camerino e attacca Maria De FilippiLe videochiamate, le foto, la promessa del reality: il racconto dell'approccio tra Vito Coppola e Alfonso Signorini ... fanpage.it

Alfonso Signorini annuncia l’addio a Chi: «Non ha influito il caso Corona» Signorini chiarisce anche un punto destinato a far discutere: l’addio alla direzione non ha alcuna relazione con le vicende che nelle ultime settimane lo hanno coinvolto, né con le accu - facebook.com facebook

“Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione”: l’annuncio dell’avvocato Ivano Chiesa x.com