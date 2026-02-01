Roma, 1 febbraio 2026 - Mathieu Van Der Poel conquista il suo ottavo titolo mondiale di ciclocross, superando il record di De Vlaeminck. Nonostante la pressione degli avversari, il campione olandese ha dominato la gara a Hulst, confermando il suo ruolo di riferimento assoluto in questa disciplina. È un successo che lo avvicina sempre più a rendersi una leggenda vivente del ciclocross.

Roma, 1 febbraio 2026 - Tutti contro Mathieu Van Der Poel, ma non è servito: i Mondiali di ciclocross di Hulst prendono la via del fuoriclasse olandese per l'ottava volta totale, l'ennesimo record di colui che della disciplina rischia di essere davvero il più grande di tutti i tempi. La gara e le dichiarazioni di Van Der Poel. Mai nessuno, neanche il compianto Eric De Vlaeminck (fratello maggiore di Roger, l'uomo capace di mettere in bacheca tutte le Classiche Monumento ), ha infatti vinto più titoli iridati del corridore dell' Alpecin-Premier Tech, che potrebbe aver chiuso così, in gloria, la sua lunga epopea nel fango, come fatto intuire a più riprese: anche poco prima dell'avvio della gara più attesa, quella davanti al pubblico di casa, vissuta alla maniera di Van Der Poel, ossia dominando dal primo all'ultimo giro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclocross, Van Der Poel da record: ottavo Mondiale e sorpasso a De Vlaeminck

Mathieu Van der Poel si prende il suo ottavo titolo mondiale di ciclocross a Hulst.

Questa mattina alle 11 si è acceso lo streaming dei Mondiali juniores maschili di ciclocross.

