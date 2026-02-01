Dopo aver conquistato il suo ottavo titolo mondiale, Mathieu Van der Poel ha dichiarato di aver realizzato il sogno di una vita. La gara degli Elite Uomini ai Mondiali di ciclocross 2026 si è appena conclusa, lasciando il pubblico e gli appassionati senza parole. Van der Poel ha dominato la corsa, confermando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione.

I Mondiali ciclocross 2026 si sono conclusi poche ore fa con la gara più attesa, quella degli Elite Uomini. A Hulst, in Olanda, è andato in scena l’ennesimo show della stagione di Mathieu Van der Poel. Il fuoriclasse olandese aveva messo nel mirino l’ottavo titolo iridato già mesi fa ed oggi ha confezionato il suo obiettivo, vincendo la gara e scrivendo ancora la storia. La gara vinta oggi potrebbe essere per il neerlandese l’ultima apparizione nel ciclocross, una disciplina in cui rimane, ad oggi, il migliore di sempre. Davanti al pubblico di casa, Van der Poel ha sorpreso gli avversari già nel secondo giro, controllando poi il gap con gli avversari fino alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mathieu Van der Poel dopo l’ottavo titolo Mondiale: “Oggi ho coronato il sogno di una vita”

Approfondimenti su Mathieu Van Der Poel

#Van-der-Poel-ottavo- titolo || A Hulst, l’olandese Van der Poel conquista il suo ottavo titolo ai Mondiali di cross.

Mathieu van der Poel si è confermato protagonista nel ciclocross di Zonhoven, vincendo la gara nonostante due forature.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Mathieu Van Der Poel

Argomenti discussi: VAN DER POEL. QUANDO HO INIZIATO SVEN NYS ERA IL MIO MITO, ORA L'HO EGUAGLIATO: È INCREDIBILE!; Van der Poel vince la Coppa del Mondo 8 anni dopo l'ultima volta! È record di vittorie; Coppa del Mondo Ciclocross - #11: Mathieu Van der Poel più forte della sfortuna a Maasmechelen -; C’è un ciclista che ha vinto ogni gara a cui ha partecipato.

Mathieu van der Poel sempre più nella storia del ciclocross. Nuovo trionfo ai Mondiali, quinto un clamoroso Filippo FontanaL'ultimo capolavoro di una carriera da leggenda? Non è ancora ufficiale il suo addio al ciclocross, ma nel caso Mathieu van der Poel è riuscito a salutare ... oasport.it

Mathieu van der Poel è nella storia, suo l'ottavo titolo mondiale di ciclocrossMathieu van der Poel entra ufficialmente nella storia dello sport. L’olandese ha conquistato a Hulst il suo ottavo titolo mondiale nel ... msn.com

ANCORA LUI, ` Mathieu van der Poel si riconferma Campione del Mondo per l’ottava volta: l'olandese è il ciclista più vincente ai Mondiali di ciclocross Filippo Fontana cerca di resistere e attacca nel finale chiudendo 5° - facebook.com facebook

Mondiali Ciclocross Hulst 2026, Mathieu van der Poel è pronto per la caccia all’ottavo titolo: “Sarebbe una cosa speciale – Smettere Mi diverto ancora, per adesso non deciderò nulla” x.com