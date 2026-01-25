Fiamme nella notte a fuoco bancali e cataste di legno

Nella notte, i Vigili del fuoco di Spoleto sono intervenuti a Petrognano per un incendio che ha interessato bancali e cataste di legno presso una falegnameria. L’intervento, iniziato intorno alle 3, ha consentito di contenere il rogo e limitare i danni alla struttura. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto sono intervenuti, intorno alle ore 3 per un incendio che ha interessato una falegnameria in località Petrognano. Numerose cataste di tavole sono state distrutte dalle fiamme, per fortuna il tutto si trovava nel terreno che offre spazio di manovra.

