Allarme per una valigia abbandonata a via del Corso | strada chiusa e artificieri in azione

Una valigia abbandonata a via del Corso ha provocato panico, portando alla chiusura temporanea della strada e all’intervento degli artificieri. La scoperta è avvenuta di fronte a un negozio di scarpe sportive, creando tensione tra i passanti. La polizia ha isolato l’area e sta esaminando il contenuto del bagaglio.

Attimi di paura in via del Corso, al centro, dopo il ritrovamento di una valigia sospetta di fronte a un noto negozio di scarpe sportive. La valigia è stata rinvenuta in mezzo alla strada nel pomeriggio di oggi, sabato 14 febbraio quando l'area era piena di persone in giro per lo shopping. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura. L'area è stata delimitata e transennata in attesa dell'arrivo degli artificieri. Gli esperti intervenuti per la bonifica hanno aperto la valigia che, fortunatamente, era vuota. Dopo l'intervento la strada è stata riaperta.

Una valigia abbandonata in via del Corso a Roma ha scatenato l’allarme questa mattina, provocando momenti di tensione tra i passanti.

Una valigia sospetta è stata trovata in via don Blasco, provocando l'intervento delle forze dell'ordine e la chiusura della strada.

