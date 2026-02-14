Via del Corso chiusa | a Roma scatta l’allarme per una valigia abbandonata in strada

Una valigia lasciata incustodita ha provocato la chiusura di via del Corso a Roma. Le autorità hanno bloccato la strada per un’ora, temendo un possibile pericolo. Sul posto sono arrivati gli artificieri per verificare il contenuto del bagaglio abbandonato. La situazione ha creato disagi e rallentamenti nel traffico del centro.

Momenti di tensione nel centro di Roma, con via Del Corso che è rimasta chiusa per circa un'ora al fine di consentire agli artificieri di controllare una valigia che risultava abbandonata sulla strada. Il timore che potesse trattarsi di un ordigno pronto ad esplodere, in uno degli orari in cui la via dello shopping romano è stracolma di turisti e residenti, ha convinto le autorità a procedere con lo stop alla viabilità. I primi ad intervenire sul posto sono state diverse pattuglie della polizia. Due auto hanno bloccato la via all'altezza del civico 478, così da creare uno spazio abbastanza grande in cui far operare gli artificieri indisturbati.