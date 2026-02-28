BigMama bloccata a Dubai | Sentiamo i missili sulla testa un incubo

BigMama, una cantante italiana, si trova bloccata a Dubai e ha riferito di sentire missili sulla testa, descrivendo la situazione come un incubo. Ha chiesto aiuto ai suoi follower, spiegando che molti italiani sono coinvolti e invitandoli a condividere il messaggio e a cercare di intervenire. La cantante ha parlato attraverso i social, chiedendo supporto e attenzione sulla sua condizione attuale.

"Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili". È il drammatico appello lanciato sui social da Big Mama bloccata a Dubai durante il rientro da un viaggio internazionale, a causa della temporanea chiusura dello spazio aereo e della cancellazione dei voli, risultanti dall'escalation militare in Medio Oriente. "Sono partita dall'aeroporto di Malè, - racconta la cantante - il mio volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Siamo stati poi portati a Dubai in un hotel e adesso ci pregano di rimanere nell'hotel e di fare attenzione il più possibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

