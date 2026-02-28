Bib Mama, un gruppo di italiani a Dubai, ha riferito di essere bloccato in città mentre sente i missili sulla testa. In un messaggio, chiedono aiuto e invitano le persone a condividere la loro situazione, sottolineando di essere molti italiani coinvolti. La richiesta di sostegno arriva in un momento difficile, mentre cercano di farsi ascoltare e di attirare l’attenzione sulle loro difficoltà.

"Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili". E' il drammatico appello lanciato sui social da Big Mama bloccata a Dubai durante il rientro da un viaggio internazionale, a causa della temporanea chiusura dello spazio aereo e della cancellazione dei voli, risultanti dall'escalation militare in Medio Oriente "Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bib Mama bloccata a Dubai: "Sentiamo i missili sulla testa, un incubo"

Big Mama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran: “Continuiamo a sentire missili sulla testa. Sono terrorizzata”L'appello - attraverso i propri canali social - di Big Mama rimasta a bloccata a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'attacco di...

BigMama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran: “Continuiamo a sentire missili sulla testa. Sono terrorizzata”L'appello - attraverso i propri canali social - di BigMama rimasta a bloccata a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'attacco di...

Aggiornamenti e notizie su Bib Mama.

Big Mama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran: Continuiamo a sentire missili sulla testa. Sono terrorizzataL'appello - attraverso i propri canali social - di Big Mama rimasta a bloccata a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'attacco di USA ... fanpage.it

Attacco Iran a Dubai, bloccata la rapper campana Big Mama: Aiutateci è un incuboStampa «Stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo». Con le lacrime agli occhi, la rapper campana Big Mama ha raccontato su Instagram di essere rimasta bloccata a Dubai, negli ... salernonotizie.it