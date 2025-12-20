Vocalelli avverte il Milan | Va bene Fullkrug ma per vincere serve altro
Il giornalista Alessandro Vocalelli ha scritto un lungo e interessante pezzo sul Milan. Ecco un estratto anche sul possibile colpo Fullkrug. Parole a Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Vocalelli: “Modric priorità vincere con il Milan. Diavolo scelta di testa”
Leggi anche: Milan, Espirito Santo avverte: “Fullkrug? Dei piccoli problemi fisici continuano a tenerlo fuori”
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.