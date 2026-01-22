Nel suo editoriale su 'La Gazzetta dello Sport', Andrea Masala analizza l’attuale situazione del Milan, con particolare attenzione alle recenti mosse di Gerry Cardinale di RedBird. Dopo aver sottolineato l’importanza di una svolta, l’autore invita il proprietario a investire concretamente nel club per rafforzarne il futuro. Un’analisi sobria e articolata delle sfide e delle opportunità che attendono il Milan nel prossimo periodo.

Masala, però, nel suo intervento, ha voluto ricordare a Cardinale un particolare importante. "Gli affari vanno curati con la massima dedizione, ma in casa rossonera il cuore che batte forte resta la squadra". Il colloquio con l'allenatore Massimiliano Allegri è stato certamente utile per far passare il messaggio sulla linea di comando e sulle strategie comuni da perseguire. Per quali obiettivi? Vincere, ovviamente. "Ora si aspetta il salto di qualità: compiere le missioni indicate dai vertici, come è capitato nelle edizioni più vincenti del Milan - il commento di Masala sul tema -. Basta ricordare le epoche dei Rizzoli e dei Carraro negli anni Sessanta, l’era di Silvio Berlusconi dal 1986 al terzo millennio inoltrato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Masala: “RedBird, va bene la svolta. Ma ora Cardinale investa sul Milan”

Milan, Cardinale e RedBird prendono forza. Maignan, firma vicina. Sul mercato …Il Milan si prepara a rafforzarsi, con Milan, Cardinale e RedBird che consolidano le proprie strategie.

Milan, svolta societaria: RedBird accelera sul rifinanziamentoIl Milan sta attraversando una fase di riorganizzazione societaria, con RedBird Capital Partners che accelera sul rifinanziamento e valuta l’ingresso di nuovi investitori.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

IL MILAN CAMBIA PROPRIETÀ: I MOVIMENTI TRA CARDINALE, ELLIOTT E GLI YANKEES | Mattino Milan

Argomenti discussi: Milan, cosa c'è dietro la visita di Gerry Cardinale.

Gerry Cardinale riprende il comando: faccia a faccia a Milanello con Allegri per blindare sogni Scudetto e mercato. #Cardinale #Milan #RedBird #Allegri #milannews24 - facebook.com facebook