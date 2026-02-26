melanie parra rinnova con la uyba volley busto arsizio fino al 2027

Una conferma attesa dai sostenitori della squadra biancorossa è diventata ufficiale: Melanie Parra continuerà a vestire la maglia di UYBA Volley Busto Arsizio anche nella stagione 202627. La rinuncia al mercato e la continuità sul profilo tecnico scelto dalla dirigenza indicano una scelta strategica volta a rafforzare la coesione del gruppo e a puntare su una crescita costante nel campionato di vertice del calcio pallavolistico nazionale. L’ennesima dimostrazione di fiducia nei confronti della giovane schiacciatrice messicana arriva in concomitanza con l’annuncio della conferma della regista Nanami Seki, confermando una linea di gioco che privilegia l’intesa tra palleggio orientato e attacco incisivo, elementi chiave per la competitività della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

