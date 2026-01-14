Collovati frena l’entusiasmo | Juve in crescita ma non da Scudetto

Fulvio Collovati osserva che, nonostante la Juventus stia mostrando segnali di miglioramento e stia ottenendo risultati positivi, è ancora prematuro considerarla una candidata certa allo Scudetto. La squadra sta crescendo, ma ci sono ancora aspetti da affinare prima di poter puntare alla conquista del titolo. La sua analisi evidenzia un percorso in fase di sviluppo, senza però trarre conclusioni definitive sulla possibilità di vittoria finale.

