Collovati frena l’entusiasmo | Juve in crescita ma non da Scudetto
Fulvio Collovati osserva che, nonostante la Juventus stia mostrando segnali di miglioramento e stia ottenendo risultati positivi, è ancora prematuro considerarla una candidata certa allo Scudetto. La squadra sta crescendo, ma ci sono ancora aspetti da affinare prima di poter puntare alla conquista del titolo. La sua analisi evidenzia un percorso in fase di sviluppo, senza però trarre conclusioni definitive sulla possibilità di vittoria finale.
La Juventus corre, vince e convince, ma per lo Scudetto è ancora presto. È questa la lettura di Fulvio Collovati, che ha analizzato il momento dei bianconeri dopo la recente serie di risultati positivi. “ La Juventus finalmente sta giocando a calcio. In questo Spalletti è un maestro, bisogna riconoscerglielo: questa Juve è molto spallettiana ”, ha spiegato Collovati, sottolineando il cambio di identità evidente sotto la guida di Luciano Spalletti. Il tema Scudetto, però, viene ridimensionato. “Quando vinci cinque partite su sei e fai un pareggio in un certo modo con il Lecce, è normale che parta il discorso Scudetto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Polverosi frena l’entusiasmo dopo la vittoria contro il Cagliari: «Champions lontana e Scudetto ancora di più». La nota positiva della Juve
Leggi anche: Ranocchia frena il Milan: “Squadra solida, ma non ancora pronta per vincere lo Scudetto”
Collovati: 'Juve, partire da favoriti può essere uno svantaggio' - net e ha parlato anche della Juventus: "Quando parti coi favori del pronostico rischi di incappare in spiacevoli ... calciomercato.com
Collovati: "Arroganti e fuori luogo le parole di Marino dopo Atalanta-Juve. Dovrebbe scusarsi" - Ospite di Calcio Totale su Rai Sport, Fulvio Collovati è tornato sullo sfogo di Umberto Marino, dg dell'Atalanta, dopo la gara contro la Juventus: "Trovo assolutamente ingiustificate le dichiarazioni ... m.tuttomercatoweb.com
Ex Inter, Collovati: 'Ora la Juve si deve svegliare in Europa' - Fulvio Collovati, ex difensore di Inter e Milan, ha parlato alla Domenica Sportiva della Juventus di Antonio Conte. calciomercato.com
Marchetti: “Perin-Genoa La Juve frena, ma…” Il noto esperto di calciomercato ha parlato del futuro di Perin e dei portiere della Juventus Ai microfoni di Sky è intervenuto Luca Marchetti. Il noto esperto di calciomercato ha parlato del futuro di Perin, queste le s facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.