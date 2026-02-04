Dramma a Massa | anziano muore nell’incendio dell’abitazione intossicati la moglie e tre carabinieri

Un incendio scoppiato questa mattina in un appartamento di via Armando Angelini a Massa ha portato a una tragedia. Un uomo di una certa età è morto nell’incendio, mentre la moglie è rimasta gravemente intossicata. Tre carabinieri intervenuti sul posto si sono sentiti male e sono stati portati in ospedale. Le fiamme hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

MASSA – Il dramma si è consumato nelle prime ore della giornata a Massa, dove un incendio divampato in un appartamento di via Armando Angelini ha strappato alla vita un anziano e ridotto in fin di vita la moglie. L’allarme è scattato quando le fiamme hanno iniziato a divorare i locali dell’abitazione, avvolgendo ogni cosa in una densa coltre di fumo nero che non ha lasciato scampo all’uomo. Quando i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco sono riusciti a farsi strada tra il calore e la fuliggine, per l’anziano non c’era ormai più nulla da fare. La moglie è stata invece estratta dai soccorritori in condizioni disperate: la donna, gravemente intossicata dai fumi sprigionati dal rogo, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso e lotta ora tra la vita e la morte in un letto d’ospedale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Massa Armando Angelini Anziano muore nell’incendio del suo appartamento. Grave la moglie Un incendio ha devastato un appartamento a Massa nella notte, causando la morte di un uomo anziano. Muore a 86 anni nell’incendio della sua abitazione. Tragedia a San Donnino, la vittima è una donna La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Massa Armando Angelini Argomenti discussi: Dramma a Massa: anziano muore nell'incendio dell'abitazione, intossicati la moglie e tre carabinieri. Anziano muore nell’incendio del suo appartamento. Grave la moglieMassa, 4 febbraio 2026 – Tragedia a Massa nella notte: un anziano è morto nell’ incendio della sua abitazione. E’ successo in via Armando Angelini. In gravi condizioni anche la moglie, intossicata dal ... lanazione.it Tra poco in scena al Teatro Guglielmi - Massa, un dramma familiare ad alta tensione, che esplora il conflitto tra principi e necessità, tra lealtà e sopravvivenza. sabato 10 e domenica 11 gennaio Leo Gassman, Sabrina Knaflitz di - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.