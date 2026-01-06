Muore a 31 anni nell’incendio della sua auto la tragedia alle porte di Firenze

Nella serata di lunedì 5 gennaio, un uomo di 31 anni è deceduto in un incendio che ha coinvolto la sua auto a Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze. L’accaduto ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente. La tragedia sottolinea ancora una volta l’importanza di verificare le condizioni di sicurezza dei veicoli e di intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

Sesto Fiorentino, 6 gennaio 2026 – Un uomo di 31 anni è morto nella tarda serata di ieri, lunedì 5 gennaio, sulle colline di Sesto Fiorentino. Il decesso è avvenuto a causa delle gravi ustioni che ha riportato nell’incendio della sua auto. E’ successo intorno alle 22 in via della Topaia, zona residenziale alle porte del Comune di Firenze. In base a quanto appreso, l’allarme sarebbe scattato dopo che alcuni abitanti della zona hanno udito un forte boato. Quando sanitari e vigili del fuoco sono arrivati sul posto, l’auto del 31enne era già completamente avvolta dalle fiamme, mentre lui era uscito in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

