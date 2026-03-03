Iran senza Marina Aviazione e difese Deluso da Starmer non è Churchill E stop a scambi con Spagna La nuova minaccia di Trump

Donald Trump ha dichiarato che potrebbe bloccare tutti gli scambi commerciali con la Spagna e ha affermato che l’Iran è senza marina, aviazione e difese. Ha inoltre criticato Starmer, sostenendo che non è alla stregua di Churchill, e ha annunciato la sospensione degli scambi con la Spagna. La Nato e la Germania sono state menzionate in relazione alla loro attività sulla spesa militare.

Donald Trump minaccia di «bloccare tutti gli scambi commerciali con la Spagna». «La Nato si sta muovendo bene, così come la Germania, sul fronte della spesa militare», dice il presidente Usa incontrando nello Studio Ovale il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La Spagna invece «è l'unico Paese della Nato a non aver accettato» il tetto di spesa per la difesa al 5% del Pil. «Hanno detto che non possiamo usare le loro basi» nell'ambito dell'operazione contro l'Iran, ma «nessuno può dirci di non usare le basi. La Spagna non ha una grande leadership», ha rincarato il presidente Usa. L'attacoc a Spagna e Londra «La Spagna si è comportata in modo terribile - ha dichiarato Trump - Ho detto a Bessent di interrompere il commercio con loro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Trump riceve Merz alla Casa Bianca: «L’Iran non ha più aviazione, marina e difesa aerea». Poi minaccia la Spagna: «Taglieremo gli scambi commerciali»«L’Iran non ha più Marina, aviazione né difese aeree: le abbiamo completamente distrutte».

