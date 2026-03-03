Usa-Iran l’assenza di strategia dell’America un monito per le guerre di domani

Gli Stati Uniti hanno lanciato un'intensa offensiva contro l'Iran a partire dal 28 del mese scorso, impiegando numerose risorse militari e mezzi di pressione. L’azione ha coinvolto diverse forze e strumenti, senza che siano stati annunciati obiettivi precisi o strategie a lungo termine. La mancanza di una pianificazione chiara si riflette nell’ampiezza e nella modalità di utilizzo della forza.

Gli Stati Uniti hanno riversato sull'Iran un'impressionante potenza di fuoco a partire dal 28 febbraio, colpendo con caccia, missili e bombardieri a lungo raggio il territorio dello Stato centroasiatico, martellando i Pasdaran e l'esercito di Teheran, distruggendo vettori lanciamissili, navi, strutture nucleari e infrastrutture logistiche, operando in sinergia con Israele per decapitare i vertici della Repubblica Islamica ma agendo, al contempo, senza una strategia chiara. Lo confermano le parole di Donald Trump, presidente, e Marco Rubio, segretario di Stato, in apparente contraddizione tra di loro.