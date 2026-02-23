Iran monito agli Usa | Un attacco mirato sarà considerato aggressione

L’Iran avverte gli Stati Uniti: un attacco militare, anche mirato, sarà interpretato come una vera e propria aggressione. La decisione arriva dopo recenti tensioni che hanno visto le forze americane avvicinarsi alle frontiere iraniane. Teheran afferma che ogni azione armata sarà rispedita al mittente, e invita Washington a evitare provocazioni che possano portare a una escalation. La situazione rimane delicata e incerta.

Qualsiasi attacco militare americano contro l'Iran, anche un attacco mirato, sarà considerato come ''un atto di aggressione''. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran Ismail Baghaei dopo le rivelazioni del New York Times, secondo il quale il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando un attacco mirato contro l'Iran. "Un atto di aggressione rimarrà un atto di aggressione", ha affermato durante un briefing, rispondendo a una domanda su un possibile "attacco limitato" da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iran Usa, “Attacco imminente. Non sarà un raid mirato ma una guerra di settimane per far crollare il regime”. Capo 007 Idf: “Siamo molto vicini”Il capo dei servizi segreti israeliani ha dichiarato che l'Iran sta preparando una rappresaglia, provocando un aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran.

Trump minaccia l'Iran: «Valuto l'ipotesi di un attacco mirato e limitato»Donald Trump ha dichiarato di considerare un attacco mirato contro l’Iran, senza fornire motivazioni chiare.

Iran, Khamenei a Usa: attacco porterebbe guerra regionale

