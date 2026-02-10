Studenti casertani volano a New York per una ' full immersion' nel basket Nba
Studenti del Liceo “Alessandro Manzoni” di Caserta sono partiti alla volta di New York. Sono pronti a vivere un’esperienza di una settimana, immersi nel mondo del basket Nba. Quattro ragazzi vengono accompagnati da insegnanti e avranno la possibilità di visitare le arene, conoscere giocatori e capire da vicino come funziona il massimo campionato americano. È un viaggio che testimonia come la scuola casertana punti sempre più su progetti internazionali e sullo sport di alto livello.
Dalla provincia di Caserta al cuore pulsante del basket mondiale. Il Liceo “Alessandro Manzoni” di Caserta continua a distinguersi come punto di riferimento nel panorama scolastico territoriale, confermando una vocazione sempre più internazionale e fortemente legata allo sport di alto livello.È.🔗 Leggi su Casertanews.it
