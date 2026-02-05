In sala operatoria con gli occhiali in 3D | Maggiore precisione negli interventi

Questa mattina un chirurgo ha eseguito un intervento indossando per la prima volta occhiali in 3D di realtà aumentata. È stato un passo avanti verso interventi più precisi e meno invasivi. Il medico ha guidato l’operazione con il supporto di un visore che ha migliorato la visualizzazione della zona da trattare. È una novità che potrebbe cambiare il modo di operare in futuro.

Per la prima volta un chirurgo entra in sala operatoria indossando i visori di realtà aumentata (foto). Accade nel reparto di Chirurgia maxillo-facciale del Sant'Orsola, dove è stata avviata la sperimentazione clinica per l'applicazione della realtà aumentata sui pazienti durante lo svolgimento degli interventi chirurgici per integrare l'immagine riprodotta dai visori al campo operatorio. "È il coronamento di un percorso iniziato da tempo – commenta Achille Tarsitano, direttore dell'Unità operativa –. Abbiamo applicato tecniche e procedure all'avanguardia nello studio dei casi e nella preparazione degli interventi e delle 'guidè in 3D per effettuarli.

