Urbanistica Cammarota | Deve avere uno sviluppo partecipato si apra un nuovo corso

Deve avere uno sviluppo partecipato si apra un nuovo corso

Un rappresentante del settore urbanistico ha dichiarato che le decisioni che riguardano lo sviluppo della città devono essere prese coinvolgendo attivamente i cittadini. Secondo questa voce, ampliare il dibattito pubblico consente di pianificare un futuro più ordinato e mirato alle esigenze di chi vive e lavora nel territorio. L’obiettivo è promuovere un nuovo approccio nelle scelte urbanistiche della città.