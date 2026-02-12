Ora che le celebrazioni del Giorno del Ricordo si avviano alla fine, si apre una fase di riflessione. La giornata dedicata alle vittime delle foibe si conclude con parole di pace, ma anche con il bisogno di affrontare le ferite ancora aperte. È tempo di guardare avanti, senza dimenticare il passato, ma cercando un modo per superarlo e costruire un futuro senza più divisioni.

Ora che le celebrazioni del Giorno del Ricordo si avviano alla fine, è necessaria qualche riflessione conclusiva. Prima di ventidue anni fa, prima della “legge Menia”, chi tra noi avrebbe potuto immaginare le immagini di questi giorni? Chi avrebbe creduto che il dramma degli italiani giuliano- dalmati cacciati dalle loro terre e – una verità scomoda che pochi amano dire – poi presi a sassate da altri italiani, una volta rientrati in Patria, sarebbe diventato ricorrenza nazionale? E la tragedia delle foibe la quale per tre quarti della sua esistenza la Repubblica aveva voluto dimenticare insieme a quei pochi “figliastri” vivi e ai tanti morti, alle loro immani sofferenze? I pochi ricordarono quello che i più vollero scordare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’esodo, le foibe e il Tempo che verrà. Si apra un nuovo orizzonte libero da lacerazioni

